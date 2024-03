Periodo del Cavolo! Cavoli, che passione!

Spread the love

EDGARDA BRIGLIADORI

L’inverno è il periodo ideale per portare a tavola questo ortaggio che si presenta con numerose varietà, una più gustosa dell’altra. Cavolo verza, cavolo nero, cavolo rapa, cavolo cappuccio, cavolo broccolo, cavolo cinese, cavolo portoghese, cavolo di Bruxelles…al di là dei gusti personali e a prescindere dalle limitazioni date dal proprio organismo che è bene sapere, il cavolo contiene tantissime proprietà benefiche, grazie alla grande quantità di ferro, calcio vegetale e sali minerali che li caratterizzano tra gli ortaggi più nutrienti della stagione. A livello generale, tutte le varietà appartenenti alla famiglia delle crocifere si definiscono antinfiammatori naturali e paladini del sistema cardiovascolare, per la presenza di flavonoidi antiossidanti fra cui la quercetina, oltre a omega3 che protegge cuore e arterie. Non solo, i cavoli aiutano ad abbassare la pressione, detengono proprietà antitumorali, sono ricchissimi di vitamine. Ad esempio, contengono un’elevata quantità di Vitamina C, dalle funzioni antiossidanti e antinfiammatorie, a sostegno del sistema immunitario. Pensate che iI cavolo broccolo, quello più ricco di Vitamina C, ne contiene una quantità doppia rispetto a quella contenuta nell’arancia! Attenzione al tipo di cottura che la fa… evaporare.

Ai cavoli viene attribuito anche un potere antidepressivo, grazie all’Acido Folico (Vitamina B9), associato alla produzione dei neurotrasmettitori regolatori dell’umore.

Periodo del cavolo? E’ quello giusto! Edgarda Brigliadori