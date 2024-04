Aerei si scontrano in pista all’aeroporto di Londra Heathrow: ali distrutte e passeggeri sotto choc

Spread the love

Un jet della British Airways, appena rientrato da Accra (Ghana), è stato colpito da un Virgin Atlantic 787 che un rimorchiatore stava trainando, sulla pista dell’aeroporto di Heathrow. Le ali di entrambi i veivoli hanno riportato dei danni e sono stati ritirati dalla pista in attesa di essere rimessi in sesto. Fortunatamente, i guasti si sono limitati alle sole estremità alari degli aerei e sono stati molto lievi. Entrambi gli aerei erano vuoti in quel momento e le due compagnie si sono subito messe all’opera per le dovute riparazioni: «Abbiamo avviato un’indagine completa e approfondita e i nostri team di ingegneri stanno eseguendo controlli di manutenzione sull’aereo, che per ora è stato messo fuori servizio», ha dichiarato l’equipaggio del Virgin Atlantic. La sicurezza dei passeggeri non è stata minata. Non ci sono feriti e l’aeroporto di Londra ha continuato a effettuare i voli senza ritardi.

il messagero