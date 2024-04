Bolzano, intervento dei vigili del fuoco per un allarme chimico in zona industriale -rientrato l’allarme

Spread the love

Massiccio intervento dei vigili del fuoco in uno stabilimento in via Baracca vicino all’aeroporto: la sostanza fuoriuscita da un container ha causato una reazione chimica e fumo (foto vvff San Giacomo)

BOLZANO. E’ rientrato l’allarme chimico scattato oggi (23 aprile) attorno alle 13 in zona industriale a Bolzano. In uno stabilmento in via Francesco Baracca, nei pressi dell’aeroporto, una sostanza chimica era fuoriuscita da un container, causando una reazione chimica e fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno portato il container all’aperto e hanno velocemente portato la situazione nuovamente sotto controllo.

https://www.virgilio.it/italia/bolzano/notizielocali/bolzano_intervento_dei_vigili_del_fuoco_per_un_allarme_chimico_in_zona_industriale-73209775.html