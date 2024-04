Spread the love

Un nuovo incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 14 in una stazione di servizio ai margini di Crotone. Due lavoratori addetti alla manutenzione del distributore GPL hanno subito ustioni a seguito di un’esplosione che ha generato una grande fiammata. Le cause dell’accaduto sono attualmente in fase di indagine; durante le operazioni di manutenzione, qualcosa è andato storto causando l’esplosione nell’impianto GPL scatenando il fuoco che ha travolto i due lavoratori.

Sul luogo dell’incidente, situato a Poggio Pudano lungo la Statale 106 in direzione sud, sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 con due mezzi di emergenza, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato. Per uno dei lavoratori feriti è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro; l’altro ferito è stato trasportato all’ospedale di Crotone.

https://www.la7.it/intanto/video/crotone-esplosione-della-stazione-ip-a-poggio-pudano-2-ustioni-gravi-24-04-2024-539147