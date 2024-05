Tesla finisce sollevata da un camion sulla barriera del casello in Autostrada

Spread the love

Davvero incredibile e curioso l’incidente che si è verificato nella giornata di mercoledì 8 maggio 2024 all’uscita Rovereto Sud dell’autostrada A22 del Brennero.

Una Tesla è stata letteralmente schiacciata e sollevata dalla motrice di un camion, finendo in bilico sul muretto divisorio tra le due corsie di uscita del casello. Per fortuna non si sono stati feriti gravi: i conducenti della Tesla e del camion sono usciti illesi dall’incidente.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, ma le prime ipotesi suggeriscono un possibile errore di valutazione del conducente della Tesla o una distrazione momentanea.

L’intervento rapido delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco di Trento e Rovereto ha garantito la sicurezza dell’area e ha permesso di liberare rapidamente l’auto, ripristinando la normale viabilità in breve tempo.