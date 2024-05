Udine, trattore si ribalta lungo un ripido pendio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Alle ore 9.45 circa di oggi, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo (UD) è stata attivata per un infortunio in una strada forestale in località Chiaulus a Verzegnis (UD).

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato un trattore rovesciato in un ripido pendio con il conducente a terra vicino al mezzo. Prestato i primi soccorsi all’infortunato, hanno atteso l’arrivo del personale sanitario.Â

Adagiato l’uomo sulla barella e dopo aver allestito un sistema di corde e ancoraggi i VF hanno trasportato il malcapitato fino alla strada forestale dove l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri