VIDEO – Vietnam, incendio devasta condominio: 14 morti e 3 feriti

Un drammatico incendio è scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì 23 e 24 maggio in un condominio della capitale vietnamita di Hanoi. Una delle agenzie di stampa del paese ha fatto sapere che sarebbero già state accertate almeno 14 vittime. Il rogo sarebbe partito da un negozio di bicilette elettriche.

Il condominio in questione ha preso fuoco, nella capitale del Vietnam di Hanoi e non ha lasciato scampo a 14 persone, ferendone almeno altre 3. Il rogo è scoppiato, per cause ancora tutte da verificare, quando erano circa le 24 della notte italiana. Secondo quanto riferiscono le autorità, la prima scintilla sarebbe probabilmente partita da un negozio di vendita e riparazione di biciclette elettriche (che occupa tutto il primo piano dell’edificio), e poi si sarebbe propagato in tutta la struttura. I pompieri sono entrati nel condominio in più parti e hanno lavorato per tutta la notte nel tentativo di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

