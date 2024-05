Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CASTELFIDARDO (AN) – Poco dopo le 16 i vigili del fuoco di Osimo, supportati dai colleghi di Ancona con un’autobotte e l’autoscala, sono intervenuti in via Recanatese per l’incendio sviluppatosi in un capannone dove si lavora polvere di cellulosa. Le fiamme si sono sviluppate in circa 100 metri quadrati dell’edificio. Sul posto anche il funzionario di turno per valutare eventuali danni alla struttura che, al termine del sopralluogo, sono stati esclusi.