Incidente tra scooter sull’Asse mediano, 41enne decapitato dal guard rail

Spread the love

È di una persona deceduta e un’altra rimasta ferita il bilancio del grave incidente tra due scooter avvenuto intorno alle 13 di oggi, 24 maggio, lungo la strada statale 162, l’Asse mediano, all’altezza di Giugliano, in provincia di Napoli, in corrispondenza dell’esercizio commerciale “Gloria”. La vittima è un 41enne di Mugnano, Luigi Migliaccio, è morto sul colpo: a seguito della caduta è finito contro il guard rail, rimanendo decapitato.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato in direzione Lago Patria. Stando a quanto ricostruito, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti oltre ai due scooter. La dinamica dell’incidente resta in fase di definizione ma, da una prima, sommaria ricostruzione, i due veicoli sarebbero entrati in collisione per motivi che restano da accertare; non si esclude, al momento, un tentativo di sorpasso o un brusco cambio di direzione da parte di uno dei due conducenti.

https://www.fanpage.it/