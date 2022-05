Impiegati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco per rimuovere i fusti d’olio nel torrente

Spread the love

A Volpiano, nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino (fatto rimarcato anche da primo cittadino che lo ha ringraziato pubblicamente, ndr) sono stati rimossi alcuni fusti di olio abbandonati nel torrente Malone, all’altezza di via Molino.

Per consentire l’intervento di bonifica la zona è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Volpiano, i carabinieri forestali e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco; i contenitori, contenenti olio industriale, alla fine sono stati portati via e contestualmente sono state avviate le indagini per individuare i responsabili.