Ancona: Crollato il tetto di Santa Margherita a Massignano. I Vigili del fuoco recuperano gli arredi sacri

Il crollo avvenuto nella serata di martedì. La chiesa è ora inagibile, ma lasciare gli arredi sacri esposti agli elementi avrebbe significato la loro distruzione. I vigili del fuoco sono entrati nella struttura ancora pericolante per recuperare le tele e le loro cornici

I vigili del fuoco sono interventi questo pomeriggio nella frazione di Massignano (AN) per recuperare gli oggetti sacri all’interno della chiesa di Santa Margherita a seguito del crollo parziale del tetto avvenuto ieri sera. Durante la notte infatti è stata effettuata la verifica della struttura, il prelievo delle opere è stato eseguito oggi pomeriggio in collaborazione con la Curia Arcivescovile di Ancona-Osimo.

