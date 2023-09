Incendi a Torre del Greco: Vigili del Fuoco e volontari lottano contro le fiamme

Spread the love

Dalle prime luci dell’alba, un Canadair e un elicottero hanno solcato i cieli di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove da ieri sera una serie di incendi ha devastato una vasta area vicina alle aree protette del Parco Nazionale del Vesuvio.

Secondo quanto riferito dai responsabili di alcune associazioni di volontariato che hanno operato in queste zone durante la notte, i fronti degli incendi sono tre. Si trovano nella zona denominata Lavione, in via San Fodero (dove è stato necessario assistere anche i residenti delle case vicine alle fiamme) e in località Fosso Bianco. Attualmente, l’attenzione è concentrata principalmente su quest’ultima area, mentre gli altri due fronti sono stati circoscritti e sono ormai quasi del tutto spenti.

Le prime stime delle associazioni di volontariato indicano che almeno 3.000 metri quadrati di terreno e aree boschive sono stati interessati dagli incendi. Un elemento che ha reso ancor più complicato il compito delle squadre di soccorso, soprattutto ieri sera, è stato il forte vento che ha soffiato sulla zona vesuviana. Questo vento ha alimentato ulteriormente le fiamme, rendendo estremamente difficile il lavoro di spegnimento.

nanotv