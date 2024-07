Arzignano: Red caduto nel torrente – salvato dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Arzignano. Un cane da caccia caduto nel torrente è stato salvato dai vigili del fuoco ed è potuto tornare dai suoi padroni || Era caduto nel fiume domenica scorsa. Nella serata di ieri i vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare un cane. Ad avvistarlo e chiamare i soccorsi è stata in serata una signora, mentre era a passeggio in via Capitello. A recuperare Red, questo il nome del cane da caccia di 9 anni, ci hanno pensato i vigili del fuoco. Dopo essersi calati nel torrente, la squadra ha recuperato l’animale per riaffidarlo alle cure del legittimo proprietario (Servizio di Luisa Bertini) – Segui Rete Veneta anche sul digitale terrestre! Visita il sito

www.reteveneta.it