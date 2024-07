Ricerca di ragazzo disperso nel canale Muzza a Bergamo – Località Cassano d’Adda

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEEL FUOCO LOMBARDIA

Proseguono le ricerche delle due persone disperse nei corsi d’acqua Masino (SO) – Muzza (MI) condotte dai vigili del fuoco, con il supporto di varie unità specializzate e di soccorso.

Bergamo, 9 luglio 2024 – In data odierna, si è verificato un incidente nella località di Cassano d’Adda, dove un ragazzo si è tuffato nel canale Muzza e non è più riemerso. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per avviare le operazioni di ricerca e soccorso.

Al momento, i vigili del fuoco stanno coordinando le operazioni di soccorso con l’Elinucleo Lombardia con un elicottero e due sommozzatori, squadre di terra e specialisti del soccorso acquatico. Ulteriori unità di soccorso, inclusi sommozzatori specializzati, sono in arrivo sul luogo dell’incidente per supportare le operazioni di ricerca.ili.

Sui due scenari dell’emergenza sono stati allestiti i centri di comando locali per coordinare le operazioni di ricerca e soccorso. Presenti sul campo gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), i soccorritori acquatici, i sommozzatori e i droni S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

Inoltre, è previsto il supporto del reparto volo Lombardia con un elicottero per agevolare le operazioni di ricerca.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili appena possibile