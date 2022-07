Video – Formati oltre 1000 Direttori Operazione di Spegnimento nella scuola di Lamezia Terme

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Concluso al centro polifunzionale Vigili del fuoco della regione Calabria, a Lamezia Terme, il 54° corso nazionale per Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

Al percorso formativo ha partecipato personale operativo proveniente da diverse regioni del territorio italiano. Nella seconda, delle due settimane formative, il corso si è avvalso della partecipazione di istruttori dell’Aeronautica Militare provenienti da Roma dal Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo di Pratica di Mare, che hanno assicurato la standardizzazione del linguaggio aeronautico ICAO (International Civil Aviation Organization), indispensabile per la formazione dei DOS nella gestione degli aeromobili.

Cartografia, meteorologia, antincendio in ambiente forestale, studio dei diversi tipi di aeromobili impiegati nella lotta agli incendi boschivi e addestramento alle tecniche delle comunicazioni TBT (Terra – Bordo – Terra), quest’ultimo grazie a un simulatore informatico in grado di riprodurre numerosi scenari d’intervento. Nella visita alla base nazionale dei Canadair di Lamezia Terme, hanno potuto confrontarsi con gli equipaggi della flotta aerea nazionale.

La scuola di Lamezia Terme dal 2009, anno in cui si tenne il primo corso di formazione per DOS, ha formato oltre 1.000 Direttori per le Operazioni di Spegnimento che operano quotidianamente sul territorio nazionale Italiano, e 80 rappresentanti dei paesi della comunità europea previsti nel progetto europeo Buffer – IT. Dall’anno di apertura della struttura sono state effettuate un totale di 4.500 ore di formazione didattica e 510 ore di addestramento operativo con l’utilizzo di velivoli Canadair.

