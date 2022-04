Esplosione – casa coinvolta di un crollo – ricerca di una persona anziana

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

VVF COMO Intervento in atto Nel Comune di Sorico, Via Spadole 2, in località Albonico – per l’esplosione di una sacca di gas GPL fuoriuscito da una bombola per uso domestico. L’onda d’urto ha provocato il crollo della soletta della palazzina isolata, di due piani fuori terra.

Una persona anziana è rimasta coinvolta. Sul posto sono affluite unita USAR e Gos. Al momento intervento in atto.. Sul posto stanno operando squadre di vigili del fuoco.