Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno e l’elicottero Vvf Drago di Varese intervengono per il recupero di un persona in difficoltà a Branzi sul Monte Colle intorno alle 13:32. L’uomo è stato ritrovato in base all’ultima cella collegata con il telefono ed è stato recuperato dal personale vvf che lo ha riportato in valle con l’elicottero.

VIDEO