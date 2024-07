Demenza, scoperti 3 fattori che ne aumentano il rischio: i consigli per proteggere la propria salute mentale

Spread the love

La demenza è una malattia contro la quale, nella maggior parte dei casi, c’è davvero poco da fare, se non assumere dei farmaci che ne rallentino il decorso. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, invece, ha svelato tre accorgimenti che possono ridurre le possibilità di una veloce degenerazione delle funzioni cognitive: bere meno alcol, non frequentare strade molto trafficate e smettere di assumere tanto zucchero. I ricercatori hanno anche identificato un “punto debole” nel cervello, il primo a degenerare durante l’invecchiamento rispetto alle altre zone dell’encefalo

Un nuovo studio, coordinato dalla professoressa Gwenaelle Douaud, ha messo in evidenza tre fattori di rischio “modificabili” (su cui il singolo può intervenire per correggerli), che sembrerebbero avere direttamente effetto su questa zona del cervello definita più “vulnerabile”. Un team dell’Università di Oxford ha esaminato 161 fattori di rischio per la demenza e li ha classificati in base al loro impatto, esaminando le scansioni cerebrali di 40 mila persone nel Regno Unito di età superiore ai 45 anni. Gli scienziati hanno classificato questi fattori di rischio, tutti modificabili nel corso della propria vita, in 15 categorie: pressione sanguigna, colesterolo, diabete, peso, consumo di alcol, fumo, depressione, infiammazioni, inquinamento, udito, sonno, interazione sociale, dieta, attività fisica e istruzione.

