VIDEO – I vigili del fuoco di New Rochelle salvano un cervo rimasto incastrato nel fango

NEW ROCHELLE, New York (WABC) — I vigili del fuoco della contea di Westchester fanno molto di più che spegnere le fiamme. Quando un cervo è rimasto incastrato nel fango presso Premium Mill Pond a New Rochelle intorno a mezzogiorno di giovedì, i vigili del fuoco locali del Rescue 4, Engine 21, sono intervenuti per liberare l’animale in difficoltà.

“Il cervo è caduto da un muro, probabilmente un muro di circa cinque piedi. C’era bassa marea. C’era molto fango. È caduto dentro e non è riuscito a uscire e si è trascinato dall’altra parte, probabilmente per circa 60 piedi”, ha detto il pompiere di New Rochelle Rich Bongiorni. Sembrava abbastanza semplice: catturare il cervo incastrato e tirarlo fuori dal fango, ma il fango era troppo profondo. Daniel Marshall era uno della dozzina di vigili del fuoco intervenuti sulla scena.

L’operazione di estrazione vera e propria ha richiesto solo pochi minuti, ma i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per oltre un’ora per definire il piano d’attacco migliore. “Usiamo scale, usiamo pali, usiamo corde? Cosa funzionerà meglio?”, ha detto Bongiorni.

Alla fine, per garantire un accesso migliore, è stato steso un telo e posizionata una seconda scala. Il cerbiatto spaventato venne finalmente liberato, avvolto in un telo e riportato sulla terraferma. “Ha fatto un paio di rumori assurdi quando lo abbiamo avvicinato a noi, ma quando gli abbiamo messo le mani addosso, è sembrato che si fosse calmato e non si è mosso finché non l’abbiamo lasciato andare”, ha detto Marshall.

Le autorità affermano di essere riuscite a riunirlo alla sua “presunta” madre, che è stata vista osservare da lontano.