VIDEO – Tir nell’affrontare una manovra ha urtato un palo Enel della bassa tensione che cadeva sulla cabina

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEPRANDONE (AP) – Una squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto è stata impegnata in un’area di sosta per mezzi pesanti a causa di un Tir che nell’affrontare una manovra urtava un palo Enel della bassa tensione che cadeva, poi, sulla cabina del trattore stesso. Dopo il distacco della corrente da parte di personale dell’Enel e con l’ausilio di una piattaforma per lavori in elevazione e l’autogru giunta da Ascoli si provvedeva ad imbragare e rimuovere il palo per permettere la movimentazione del mezzo pesante. Sul posto agenti della polizia locale.

Dal Comando di Ascoli Piceno.

VIDEO