VIDEO – Palmi – Rogo di rifiuti plastici – incendio ancora non domato. Allarme nube tossica.

Spread the love

Un’enorme nuvola di fumo sovrasta il cielo di Palmi e che secondo fonti della Polizia Locale, sarebbe scoppiato un incendio nel deposito rifiuti ex “Ra.Di”, sito in Contrada Prato inferiore. La stessa polizia sta compiendo le operazioni di rito e anche per la regolamentazione del traffico. C’è molto panico tra gli abitanti per la grande colonna di fumo e per il fatto che a prendere fuoco ci sono mezzi e rifiuti, si teme tantissimo sia per l’aria irrespirabile che per la tossicità della stessa che potrebbe causare danni alla salute e innescare un’eventuale emergenza sanitaria.

https://www.approdocalabria.it/giornale/vasto-incendio-a-palmi-in-contrada-prato-una-grossa-nube-nera-si-e-alzata-suo-i-cieli-della-piana

VIDEO