Vasto incendio a Casal Lumbroso – Massimina – fiamme ancora attive e Vigili del fuoco al lavoro

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora attive in Via di Casal Lumbroso, dove un rogo ha devastato un terreno privato e due capannoni, mantenendo viva la preoccupazione nella comunità locale. L’immagine di un doppio incendio, anche in altre aree come Ostia e alle porte di Roma, ha generato apprensione tra i residenti.

Lavoro instancabile per spegnere le fiamme – Il lavoro incessante degli operatori antincendio continua da ore, con sforzi concentrati nel controllare e estinguere i focolai che si riaccendono costantemente nella zona colpita. Nonostante gli sforzi, la formazione di una nube tossica ha reso necessarie analisi particolari da parte dell’ARPA Lazio per valutare la qualità dell’aria.

Gli abitanti sono stati consigliati a evitare l’uso dei condizionatori e, se possibile, a tenere le finestre chiuse date le condizioni avverse dell’aria. Nonostante il caldo intenso, le richieste delle autorità sono chiare per garantire la sicurezza di tutti.

Nuove criticità e interventi notturni – Mentre i Vigili del Fuoco continuavano la loro opera di spegnimento, nuove criticità si sono presentate con incendi che si sono riaccesi nella zona. Anche un’esplosione a Ostia Antica ha richiesto l’intervento immediato delle squadre antincendio per contenere la situazione.

Emergenza alle porte di Roma – Alla grave situazione si è aggiunta un vasto incendio che ha colpito il Comune di Poli, alle porte di Roma, mettendo a dura prova le risorse dei Vigili del Fuoco. Le aree coinvolte, come Via dei Fraticelli e Via del Torrione, sono teatro di un’ardua battaglia contro le fiamme che rischiano di propagarsi con il vento favorevole.

Il lavoro dei soccorritori e l’impegno per contenere e domare gli incendi rimangono cruciali per preservare la sicurezza e la salute della popolazione colpita. La lotta contro il fuoco continua senza sosta, con la speranza di ristabilire la normalità nelle zone colpite dall’emergenza.

https://www.gaeta.it/vasto-incendio-a-casal-lumbroso-massimina-vigili-del-fuoco-al-lavoro