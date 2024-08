VIDEO – Firenze, incendio in un campo di 4mila pannelli solari: l’intervento con l’elicottero

Spread the love



Alle 13.25 di oggi, venerdì 9 agosto, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Lastra a Signa in via del Pollaiolo, per un incendio che sta interessando un campo dove sono posizionati una serie di pannelli fotovoltaici.

Sul posto stanno operando anche personale Aib della Regione Toscana. Dopo due ore l’incendio è stato domato: ha coinvolto un appezzamento di terreno dove sono installati più di 4 mila pannelli solari, che però non sono stati interessati dalle fiamme. L’incendio ha coinvolto la sterpaglia presente alla base dei pannelli che sono staccati da terra. (

