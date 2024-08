Incendio in un garage a Mereto di Tomba

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 12:20, i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti, con una squadra supportata dall’autobotte e dall’autoscala, giunte dalla sede centrale del comando friulano, per l’incendio di un garage adiacente ad un’abitazione a Mereto di Tomba (UD).

La squadra giunta sul posto, ha iniziato a spegnere l’incendio che stava interessando anche una moto parcheggiata nel garage riuscendo a spegnere le fiamme prima che si propagassero all’esterno della struttura e all’abitazione attigua. A seguito dell’inalazione dei fumi dell’incendio tre persone, che si trovavano all’interno dell’abitazione, sono state trasportate all’ospedale, dal personale sanitario, per gli accertamenti del caso. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.