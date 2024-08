Spread the love

Momenti di apprensione, questa mattina, a Pietramurata (Dro), per un incendio in una palazzina. A fuoco i contatori elettrici degli appartamenti. L’allarme è stato lanciato dagli inquilini, impossibilitati a uscire dal condominio.

Il fumo, le fiamme e gli inquilini rimasti senza via di uscita. La chiamata ha destato subito preoccupazione nella caserma dei pompieri. L’allarme è stato lanciato alle 10.10. Inizialmente si pensava che l’incendio fosse scoppiato da un’auto parcheggiata nello scantinato. I vigili del fuoco volontari di Dro hanno raggiunto immediatamente la palazzina di via al Sarca. Al loro arrivo si è scoperto che il rogo non era partito dal veicolo, ma dal locale tecnico della palazzina. I contatori elettrici erano completamente bruciati. L’incendio è stato spento dalla prima squadra di pompieri tramite due estintori a polvere, poi si è provveduto a ventilare il locale tramite ventilatore ad aria positiva con il supporto dei vigili del fuoco volontari di Arco e Cavedine. Messo in sicurezza il locale, i pompieri hanno bonificato il materiale bruciato con l’aiuto dei tecnici della Set, che stanno provvedendo a ripristinare la rete elettrica.

https://www.iltquotidiano.it/articoli/pietramurata-paura-per-un-rogo-in-una-palazzina-15-persone-bloccate-arrivano-i-vigili-del-fuoco