VIDEO – Tragico incidente, bus si ribalta: il drammatico bilancio

Incidente d’autobus in Iran: un autobus che trasportava pellegrini pakistani si è ribaltato martedì notte nella provincia iraniana di Yazd, uccidendo almeno 28 passeggeri e ferendone altri 23, sette in modo grave.

L’incidente, presumibilmente dovuto ad un difetto dell’impianto frenante e ad un errore del conducente, è avvenuto mentre i pellegrini erano in viaggio verso Karbala, in Iraq, per il pellegrinaggio di Arbaeen. Il governo del Pakistan si sta coordinando con le autorità iraniane per rimpatriare i corpi delle vittime e assistere i feriti.