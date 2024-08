Incidente stradale, 4 in una Smart: chi sono le vittime e l’uomo arrestato. Ragazza nel portabagagli

Spread the love

RAINEWS – Un terribile incidente per un’auto piccola e omologata per 2 persone, ma dove viaggiava un’intera famiglia: madre, le due figlie della donna (una delle quali, la bimba di 8 anni che ha perso la vita) ed il compagno della mamma, alla guida senza patente e appena uscito dal carcere. L’uomo, secondo quanto si è appreso, era detenuto per furto. Ora i carabinieri lo hanno arrestato per omicidio stradale.

Secondo la ricostruzione sommaria fatta appena giunti sul posto dai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente nel portabagagli posteriore c’era la ragazza di 16 anni rimasta ferita.

Morta una bimba di 8 anni – La bimba di otto anni era invece seduta in braccio alla madre sul sedile anteriore, si ipotizza “senza cintura di sicurezza”.

La dinamica dell’incidente – L’alta velocità o una manovra sbagliata o forse – si ipotizza – il peso eccessivo per un’auto piccola (omologata per due persone), ma sulla quale viaggia un’intera famiglia, quattro persone, le cause che potrebbero aver causato il ribaltamento.