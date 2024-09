Finiscono con i loro 3 cani in un punto impervio e non riescono più a proseguire: vigili del fuoco in azione

Spread the love

MANDELLO. L’allerta è scattata dopo che una coppia è rimasta bloccata in un punto impervio con 3 cani. La disavventura è avvenuta negli scorsi giorni lungo il sentiero del Fiume, a Mandello.

Dopo la chiamata ai soccorsi, ad entrare in azione i vigili del fuoco che si sono portati in zona per recuperare i due escursionisti in difficoltà. Si trovavano in un tratto impervio del sentiero che dalla frazione di Somana conduce all’Alpe di Era.

Immediato l’intervento dell’elicottero Drago 166 che ha localizzato e raggiunto la coppia e i loro 3 cani, recuperati ad uno ad uno con il verricello. I 5 sono stati trasportati, illesi, a valle.

