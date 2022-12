Tragedia a Rapallo: cerca di riparare il frigo del panificio e muore folgorato

Spread the love

Rapallo. Infortunio mortale sul lavoro questo pomeriggio a Rapallo. Un uomo di circa 50 anni, titolare di un panificio in via Mameli, è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre cercava di riparare un frigorifero del negozio.

L’uomo aveva in mano un tester con i due poli all’estremità da cui potrebbe avere ricevuto la scarica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provato anche a rianimarlo e subito dopo i medici del 118 del Tigullio. L’uomo è però morto mentre lo stavano trasportando in ospedale.

Il tester è stato sequestrato dalla polizia che indaga sulla vicenda per capire se l’apparecchio fosse difettoso o se sia stato usato in modo non corretto.

