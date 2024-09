Messina, le classifiche del 14° Campionato Italiano VVF di Beach Volley

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è appena concluso il 14° Campionato Italiano VVF di Beach Volley, nell’incantevole città di Taormina, la “perla del Mediterraneo”.

Dopo la prestigiosa conferenza stampa di presentazione – avvenuta lo scorso 5 settembre nella storica aula consiliare del Comune di Taormina alla presenza del Direttore Regionale Ing. Agatino Carrolo e del Comandante di Messina Ing. Felice Iracà – domenica si sono disputati gli ultimi avvincenti incontri, per decretare le prime 3 squadre classificate. Le gare si sono giocate sul campo centrale della spiaggia di Mazzeo a Letojanni, mentre la cena finale con annessa premiazione si è spostata nel cuore di Taormina, presso Villa Zuccaro.

Ad aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia 2024 la coppia campione in carica, composta da Marco Silvestroni del Comando VV.F. di Bologna e Nicola Damassa del Comando VV.F. di Forlì Cesena; al secondo posto a sorpresa – in quanto erano alla prima partecipazione – la coppia composta da Andrea Sigona e Jacopo Brandi, del Comando VV.F. di Macerata; sul gradino più basso del podio si sono piazzati Nicola Mulas del Comando VV.F. di Cagliari e Stefano Carletti del Comando VV.F. di Modena.

Presenti alla premiazione, oltre all’encomiabile personale del Comitato Organizzatore, i vertici dell’Ufficio per le attività sportive, il Dirigente Superiore Prof. Lamberto Cignitti, accompagnato dal Direttore Vicedirigente Ginnico Sportivo dott. Antonio Occhipinti.

Il Comando VV.F. di Messina, promotore ed attento organizzatore del campionato, è stato preziosamente rappresentato dal DCS Nicola Bellinghieri, che insieme ai colleghi dell’ufficio per le Attività Sportive hanno premiato le squadre partecipanti.

Un doveroso ringraziamento alle autorità del Comune di Taormina presenti alla serata: l’assessore allo Sport Mario Quattrocchi, accompagnato da Francesco Giorgio, esperto del sindaco per le politiche sportive del Comune di Taormina, che ha patrocinato e fortemente voluto questa manifestazione sportiva sul proprio territorio. Presenti alla premiazione anche Antonio Locandro, Presidente Fipav Sicilia ed Alessandro Zurro, Presidente provinciale Fipav Messina.

Un attestato di riconoscimento è stato consegnato ai Vigili del Fuoco Volontari di Antillo i quali, per tutta la durata del campionato, hanno collaborato logisticamente con il comitato organizzatore, ottimamente coordinato dal NCI Carmelo Siracusa, dal CS Antonio Genovese e dal CS Roberto Bombara, veri protagonisti del grande successo ottenuto dalla manifestazione.

Un sentito riconoscimento, infine, alla fattiva collaborazione della società di pallavolo Team Volley di Messina, che ha supportato l’organizzazione e gestito i vari partner che hanno condiviso e sostenuto l’iniziativa sportiva.

Durante la cena finale sono state consegnate anche delle targhe speciali quali: il premio Fair Play a Massimo Tronti del Comando VV.F. di Ancona, per il corretto ed esemplare comportamento in campo nei confronti di arbitri e avversari; ed il premio come Miglior Giocatore, che è stato assegnato a Marco Silvestroni del Comando VV.F. di Bologna.