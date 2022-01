Video – Termini Imerese – Frana un muro di contenimento nel centro storico

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle 9 di stamattina i Vigili del Fuoco palermitani sono impegnati a Termini Imerese per una frana che ha interessato una porzione di un muro di contenimento, adiacente alcune abitazioni, nella zona del centro storico cittadino.

Sul posto, oltre alla squadra del locale distaccamento, stanno operando unità cinofile e squadre USAR provenienti di Palermo (Urban Search and Rescue) per escludere la presenza di eventuali dispersi.