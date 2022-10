Nuovi Vigili del Fuoco volontari cercansi in Piana Rotaliana.

Spread the love

I Corpi di San Michele all’Adige e Faedo hanno indetto, in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Michele, due selezioni, che nello specifico prevedono: 5 posti da vigile del fuoco volontario in servizio attivo nel Corpo di San Michele all’Adige e 5 posti da vigile del fuoco volontario in servizio attivo nel Corpo di Faedo.

Possono partecipare alla selezione coloro i quali alla data di pubblicazione del bando (30 settembre 2022) siano in possesso dei requisiti richiesti.

Per il bando del Corpo di Faedo verrà riconosciuta preferenza alle domande pervenute dagli aspiranti residenti sul territorio comunale già comune di Faedo.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente ai comandanti dei Corpi. Le domande dovranno pervenire alla segreteria comunale entro e non oltre le ore 12 del 31 ottobre 2022. I bandi completi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito comunale www.comune.sanmichelealladige.tn.it

– (lavocedeltrentino.it)