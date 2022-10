Video – Imperia: vandali scaricano gli estintori del parcheggio Senatore Amadeo. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia

Spread the love

Ignoti, secondo quanto ricostruito, hanno scaricato i cinque estintori al primo piano interrato del parcheggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dai residenti, preoccupati per la fuoriuscita di fumo dal parcheggio.

Una volta accertato l’atto vandalico, i Vigili del Fuoco hanno chiesto l’intervento della Polizia, intervenuta con una pattuglia della Squadra Volante.

Il parcheggio è gestito, lo ricordiamo, dalla Go Imperia, partecipata del Comune. Non è la prima volta che si verificano episodi simili in città. Indagini sono in corso per identificare i responsabili. (imperiapost.it)

