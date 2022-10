Medici, Vigili del Fuoco e piloti dell’Areonautica a confronto a Sanremo per evitare gli ‘errori umani’

Spread the love

Importante convegno, con la presenza di medici ed esperti provenienti da tutta Italia, questa mattina all’Ariston di Sanremo, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, sul tema ‘Il ruolo del fatto umano nei sistemi socio-sanitari complessi’.

“E’ una novità per l’Ordine di Imperia – ha detto il Dott. Francesco Alberti – nell’ambito dei corsi di aggiornamento, ma anche a livello nazionale. Da anni collaboriamo con figure extra mediche, tra cui piloti dell’aviazione e Vigili del Fuoco. Si lavora insieme per verificare i fattori comuni delle diverse professioni e ci siamo accorti, grazie alle lezioni che vengono fatte, che le cosiddette ‘check list’ di altri settori vengono utilizzate anche nelle sale operatorie. Si mettono insieme esperienze importanti, in particolare nel comportamento dei professionisti che svolgono emergenze, che aiutano nel lavoro che si fa”. – (sanremonews.it)