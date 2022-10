I Vigili del Fuoco e l’ANVVF dipartimento alla proiezione della vita di San Pietro sulla facciata della Basilica Vaticana

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONAL VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Paolo Marchetti – La facciata della basilica di S.Pietro e divenuta ieri, per la serata inaugurale, lo schermo a tutto campo dove è stata proiettata la vita di S. Pietro con la nuovissima tecnica del videomapping.

La manifestazione e stata curata da S.E. Mauri Gambetti vicario generale di Papa Francesco per la città del Vaticano.

Andrea Bocelli ha eseguito stupendi brani religiosi ed una anteprima natalizia con la sua magistrale bravura.

Milly Carlucci ha presentato la manifestazione e Flavio Insinna é stato la voce narrante.

L intento era quello di realizzare un percorso di Arte e Fede perfettamente riuscito.

La nostra presenza voluta fortemente dal Presidente nazionale Antonio Grimaldi ha visto la partecipazione delle massime autorità del CNVVF in primis il capo dipartimento Laura Leca ed il capo del corpo Guido Parisi.

Seguiranno altre manifestazioni analoghe a conclusione della iter artistico-religioso. –

Presidente Paolo Moschetti