VIDEO – Il tifone Yagi provoca 59 morti e dispersi nella regione settentrionale del Vietnam Xinhua

HANOI – Il tifone Yagi e le conseguenti frane e inondazioni hanno causato 59 morti e dispersi nella regione settentrionale del Vietnam. I disastri naturali hanno ferito anche 247 persone, di cui 157 nella provincia di Quang Ninh e 40 nella città di Hai Phong; affondate 25 navi senza equipaggio, per lo più pescherecci; danneggiati oltre 113.000 ettari di riso e più di 22.000 ettari di altre colture; danneggiate o spazzate via 1.500 gabbie di acquacoltura; uccise 190.000 polli e sradicato o danneggiato quasi 121.700 alberi.



Un ponte d’acciaio nella provincia settentrionale di Phu Tho in Vietnam è crollato lunedì mattina, facendo cadere 10 automobili e due motociclette nel Fiume Rosso e lasciando dispersi 13 persone, ha riferito la Vietnam News Agency.



È stato inoltre riferito che 21 persone nella provincia di Cao Bang sono morte e disperse a causa delle frane, e 15 persone nella provincia di Lao Cai hanno subito la stessa sorte.



Secondo il ministero, il tifone Yagi è stata la tempesta più forte che ha colpito la regione settentrionale del Vietnam negli ultimi 30 anni.