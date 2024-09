Spread the love

CAMPLI – Nel corso della prima mattina una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sulla strada provinciale SP262, lungo il tratto compreso tra le località Castelnuovo e Piancarani, nel comune di Campli, a seguito di un incidente stradale. Nell’incidente è rimasto coinvolta una Fiat Punto con alla guida un giovane del posto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell’incidente, l’auto è uscita di strada e dopo aver abbattuto la barriera di protezione, ha percorso alcune decine di metri per poi fermarsi lungo la ripida scarpata.

Il conducente è stato recuperato dai vigili del fuoco e soccorso dal personale sanitario che ha provveduto a trasportarlo, con l’ambulanza, presso l’ospedale Mazzini di Teramo per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato per poi recuperarlo con l’autogrù inviata sul posto dal Comando di Ascoli Piceno. Il traffico veicolare ha subito ritardi in conseguenza delle operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente.

FOTO | Auto precipita in una scarpata sulla SP262 a Campli, ricoverato al Mazzini il conducente – ekuonews.it