Un jet militare è caduto sul monte Legnone a Lecco: l’incendio in volo, poi lo schianto. Morto uno dei due piloti

Un aereo militare è precipitato mercoledì mattina poco prima di mezzogiorno sul monte Legnone, la cima più alta della provincia di Lecco, a 2.600 metri di quota, nei pressi dell’abitato di Pagnona. Il jet si sarebbe incendiato in volo, per poi schiantarsi al suolo (qui il video ripreso da un escursionista). In molti nella zona di Colico hanno visto la «palla di fuoco» solcare il cielo lariano per poi precipitare sulla cima del Legnone, al confine con le province di Sondrio e Bergamo. Il boato è stato percepito distintamente in tutta la zona. Una densa nube nera si è alzata dalla vetta della montagna, ben visibile a diversi chilometri di distanza.