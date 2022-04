Spread the love

gazzettadalba.it –

HomeCronacaGiovedì nero in provincia di Cuneo: due incidenti mortali sul lavoro

Giovedì nero in provincia di Cuneo: due incidenti mortali sul lavoro

7 Aprile 2022 Cronaca, Langhe, Primo Piano Versione accessibile

ROASCIO Domenico Manuello, 59 anni di Ceva, è morto oggi pomeriggio, giovedì 7 aprile, cadendo dall’impalcatura di un cantiere di una casa in ristrutturazione in frazione Sant’Anna, nel piccolo paese della Langa cebana. Fatale per il muratore un volo nel vuoto da circa sei metri di altezza. L’uomo, che era solo nel cantiere, è morto sul colpo.

A pochi minuti di distanza, un altro incidente mortale sul lavoro si è verificato in via Cave a VILLANOVA MONDOVÌ. Un uomo di 48 anni, Christian Lori, originario di Genova, ma trasferitosi da poco tempo a Mondovì, è rimasto schiacciato da un macchinario nella ditta Roefix. Scattato l’allarme è stato mobilitato il 118 con l’elisoccorso, ma all’arrivo dei soccorritori per l’uomo non c’era più nulla da fare.