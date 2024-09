Inferno di fuoco nelle campagne: decine di rotoballe in fiamme

Spread the love

BRINDISI – Decine e decine di rotoballe sono andate a fuoco nella notte appena trascorsa, quella tra venerdì 13 e sabato 14 settembre. È accaduto in un terreno che insiste sulla strada comunale 70, nei pressi della provinciale che collega Brindisi a San Vito Dei Normanni, alle spalle della base Nato. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 2:20.

Nella mattinata di oggi l’intervento dei pompieri era ancora in corso. Sul posto si è recata la prima partenza con l’autopompa serbatoio (in gergo, Aps), due autobotti e una kilolitrica, necessaria vista la quantità di balle andate a fuoco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno inoltre messo in sicurezza l’area, in quanto l’incendio ha messo a repentaglio alcune abitazione vicine.

