Auto si infila sotto un camion in autostrada A4: due persone morte sul colpo

Spread the love

Schianto in autostrada, tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, un’auto si è incastrata sotto un camion: il bilancio è di due morti.

Il violento incidente intorno alle 5 della notte tra il 18 e il 19 settembre nell’autostrada A4, tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione di Venezia, nel Comune di Porpetto (Udine). Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, un’auto con a bordo due cittadini di nazionalità straniera, si è incastrata sotto il camion che il precedeva. Entrambi i veicoli stavano percorrendo la corsia centrale delle tre a disposizione in quel tratto di autostrada.

Dopo l’allarme lanciato alle 5.15 al numero unico per le emergenze 112, la Centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto il personale di un’ambulanza e dell’elisoccorso notturno. Nonostante il prodigarsi dei rianimatori, il cui compito è stato favorito dai vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime dall’abitacolo della vettura, per i due occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare.