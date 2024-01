Precipita in deltaplano, ferito un uomo di 67 anni

Spread the love

Precipita con il suo deltaplano e finisce in ospedale a Mantova con diversi traumi e una gamba rotta. È accaduto ieri in località Ca’ Mantovane, al confine fra Roverbella e Castelbelforte dove è operativo un campo volo privato in terra battuta molto utilizzato anche da appassionati del volo del vicino Veronese. L’uomo, Luciano Muzzolon, 67enne pensionato di Isola della Scala, era giunto nel pomeriggio all’aviosuperficie per compiere alcuni voli con il suo deltaplano a motore vista la giornata di cielo sereno

