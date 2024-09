I vertici del Corpo Nazionale visitano la Direzione Regionale del Lazio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio del 24 Settembre il Capo Dipartimento Franceschelli, il Capo del Corpo Nazionale Dell’Oppio, il Direttore Centrale per l’Emergenza Ghimenti e il Prefetto Scolamiero insieme a tutti i Comandati territoriali della Regione, hanno visitato la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per il Lazio.

Il Direttore Regionale Aquilio li ha accolti nella sede della Pisana e ha illustrato loro con un intervento in merito alle sfide del futuro, anche in considerazione dell’arrivo dell’anno giubilare, il progetto in atto del nuovo campo multifunzione di addestramento per i vari nuclei dei Vigili del Fuoco che sarà allestito all’interno del sedime di “Villa Troili” della stessa Direzione Lazio.