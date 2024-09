VIDEO – Cade in un pozzo a Barletta, salvato dai pompieri

Spread the love

Il salvataggio questa mattina, dopo la denuncia di scomparsaI vigili del fuoco hanno salvato un uomo caduto in un pozzo artesiano alla periferia di Barletta. Si tratta di un 33enne di cui ieri sera era stata denuncia la scomparsa ai carabinieri. É rimasto nel pozzo, ad otto metri di profondità, per 18 ore, notte inclusa. Polizia Locale e Carabinieri lo avrebbero individuato dopo aver ritrovato la sua auto. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertare le sue condizioni di salute.

https://norbaonline.it/2024/09/29/cade-in-un-pozzo-a-barletta-salvato-dai-pompieri-video