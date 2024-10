Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Foggia: l’ing. Domenico de Pinto a Potenza, subentra l’arch. Giulio Capuano

Spread the love

Foggia, 30 settembre 2024 – Dopo tre anni alla guida del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, l’ingegnere Domenico de Pinto lascia il suo incarico per assumere la direzione del Comando di Potenza. Promosso a Dirigente Superiore lo scorso luglio, de Pinto ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento come coronamento del suo impegno e dei risultati ottenuti nella provincia di Foggia.

l suo posto subentrerà l’architetto Giulio Capuano, attualmente comandante dei Vigili del Fuoco di Brindisi. Il passaggio ufficiale di consegne avverrà il 1° ottobre 2024 alle ore 12.00 presso la sede centrale del Comando di Foggia, in via Napoli.

Chi è l’architetto Giulio Capuano

L’architetto Giulio Capuano vanta un’esperienza pluridecennale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Entrato in servizio il 27 luglio 1997 come vigile permanente presso il comando di Napoli, Capuano ha conseguito la laurea in Architettura nel 2002. Nel 2007 ha superato il concorso pubblico per laureati ed è stato inserito nel ruolo dei Direttivi del Corpo Nazionale.

Nei primi anni della sua carriera direttiva (dal 2007 al 2011), Capuano ha prestato servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, lavorando nella Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali e nella Direzione Centrale Emergenza. Dal 2011 al 2020 è stato vicecomandante delle Scuole Centrali Antincendi di Roma, ruolo in cui si è distinto per il suo contributo alla formazione e alla preparazione tecnica dei Vigili del Fuoco.

Il 28 luglio 2020 è stato promosso al grado di Primo Dirigente, con decorrenza a partire dal 1° gennaio dello stesso anno. Dal 14 dicembre 2020 fino al 30 settembre 2024 ha guidato il Comando Provinciale di Brindisi, dove ha gestito con successo numerose operazioni di rilievo. Tra queste, l’emergenza dovuta alla perdita di gas da una cisterna nella stazione ferroviaria di Brindisi nel 2021 e l’incendio nella stiva della nave porta container “CERUS” nel 2022. Ha inoltre coordinato due interventi particolarmente delicati all’interno di aziende sottoposte alla disciplina Seveso nel complesso industriale di Brindisi.

Un curriculum di prestigio

L’architetto Capuano ha partecipato attivamente a diverse emergenze nazionali di grande rilevanza. Tra le più significative si annoverano il terremoto Umbria-Marche del 1997, l’alluvione di Sarno-Bracigliano-Siano del 1998, il sisma in Abruzzo del 2009, dove ha operato come tecnico del Nucleo Interventi Speciali (NIS) e come Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), e i terremoti in Emilia del 2012 e nel Centro Italia del 2016. Capuano ha inoltre avuto un ruolo determinante durante l’emergenza sismica che ha colpito Ischia nel 2017.

Nel 2016, il suo operato è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la medaglia al “merito per servizio”, a seguito del salvataggio di 12 persone durante il crollo di un edificio sul Lungotevere Flaminio a Roma. Capuano è stato inoltre comandante della Compagnia di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 2009 al 2020, oltre a ricoprire il ruolo di cerimoniere ufficiale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Il commiato dell’ing. Domenico de Pinto

Prima di lasciare l’incarico, l’ingegnere Domenico de Pinto ha voluto esprimere parole di affetto e riconoscenza nei confronti del personale del Comando di Foggia. “Avrei voluto trascorrere ancora del tempo con gli uomini e le donne del Comando, soprattutto per condividere il profondo dolore che ci ha colpiti con la perdita di Antonio Ciccorelli”, ha dichiarato de Pinto, riferendosi al tragico decesso del vigile del fuoco. “Mi consola però il fatto che lascio Foggia solo dal punto di vista lavorativo, poiché continuerò a vivere in questa città che mi ha accolto e adottato”.

L’intero corpo dei Vigili del Fuoco di Foggia ha voluto ringraziare de Pinto per il lavoro svolto durante il suo mandato, augurandogli il meglio per il nuovo incarico a Potenza.