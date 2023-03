Sofia (BGR), Simone Alessio conquista l’oro al Sofia Open 2023 di Taekwondo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Simone Alessio ha conquistato la vittoria al Sofia Open 2023 in Bulgaria, eliminando ad uno ad uno gli avversari, senza perdere neanche un round nel corso dei quattro incontri disputati. A soccombere, sotto le tecniche ed i punti conquistati dall’azzurro delle Fiamme Rosse, sono stati il saudita Ahmed Khader Al-Muwallad negli ottavi di finale, il polacco Piatkowski nei quarti, lo spagnolo Arteche Cintado e – nell’incontro decisivo in finale – il greco Telikostoglou, argento mondiale nel 2019.

Simone – primo azzurro della storia del taekwondo italiano a vincere una medaglia d’oro ai Mondiali (a Manchester, nel 2019, nella categoria 74kg) e oro continentale l’anno scorso, sempre a Manchester, negli 80 kg – si conferma lanciatissimo verso la qualificazione ai Giochi olimpici di Parigi 2024, dopo la sfortunata esperienza di Tokyo 2020.

L’atleta delle Fiamme Rosse, numero uno del ranking mondiale, con la vittoria di Sofia ha confermato la propria leadership in classifica, mostrando una maturità ed una consapevolezza che fanno davvero ben sperare.

Con la stagione internazionale 2023, già in pieno corso di svolgimento, la World Taekwondo ha intanto reso note le date del Grand Prix di Roma: dal 9 all’11 giugno 2023 al Foro Italico. L’anno scorso la tappa romana del Grand Prix aveva segnato la ripartenza planetaria del taekwondo, dopo quasi due anni di rassegne contingentate. La kermesse sportiva romana – che nel 2023 assegnerà altri punti importanti nella rincorsa verso le Olimpiadi 2024, nell’ottica di un consolidamento della prima posizione nel ranking mondiale – lo scorso anno aveva visto proprio il trionfo di Simone Alessio negli 80kg, festeggiato da un calorosissimo ed esultante pubblico italiano.