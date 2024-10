Nuovo Comandante per i Vigili del fuoco di Gorizia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In data odierna, si è insediata la nuova Comandante dei Vigili del fuoco di Gorizia Ing. Cira PISCICELLI che ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico.

La Neo Comandante dei Vigili del fuoco isontini si è detta consapevole del grande impegno che l’aspetta in previsione dell’importante evento GO-2025 che vedrà la città di Gorizia assieme a Nova Gorica (SLO), Capitale Europea della Cultura 2025.

Il Primo dirigente ingegnere Cira Piscicelli, nata in provincia di Napoli, classe 1966, è il nuovo Comandante dei Vigili del fuoco di Gorizia a decorrere dal 30 settembre 2024, avvicendando l’ingegnere Pierpaolo Gentile.

Laureata in Ingegneria Civile sezione Edile, nel 1992, presso l’Università Federico II di Napoli, dopo un’esperienza professionale come libero professionista, nel 1994 al superamento del concorso pubblico per Direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è stata assegnata al Comando di Napoli, dove ha prestato servizio fino all’anno 2010, svolgendo vari incarichi nel tempo, quali responsabile dell’Ufficio delle infrastrutture, dell’emergenza, della formazione interna ed esterna nonché responsabile del Servizio prevenzione e protezione.

Successivamente collocata in Direzione Regionale VV.F. Campania, è stata designata responsabile dell’ufficio Gestione del soccorso tecnico e della Segreteria tecnica, fino all’anno 2021.

Segue poi la propria esperienza professionale fino al 2024 al palazzo Viminale, presso l’Ufficio di Staff del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco – Ufficio questioni normative, ordinamentali e tecniche e per i rapporti con la componente volontaria, fino alla promozione a Primo Dirigente avvenuta nel mese di febbraio 2024 e, a conclusione del corso di formazione, è stata incaricata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comandante dei Vigili del fuoco di Gorizia.

Nel corso della carriera ha coordinato, come funzionario di guardia vari interventi rilevanti occorsi nella provincia di Napoli, oltre la partecipazione a varie missioni per calamità: alluvione di Cervinara nel 1999, sisma in Abruzzo nel 2009, sisma in Emilia nel 2012, sisma in Italia Centrale nel 2016 e sisma in Casamicciola nel 2018.