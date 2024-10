Cavaion Veronese: escono di strada e finisco in un fossato con dell’acqua, intervento dei vigili del fuoco per estrarre una persona.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intorno alle ore 23.30 di ieri, 11 ottobre, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Preele Poggi nel comune di Cavaion Veronese per un incidente stradale.

Una vettura, con a bordo 4 persone, giunta all’altezza dell’incrocio con Via Torcolo è finita in un fossato con circa 80 cm d’acqua dopo aver perso il controllo. Tre degli occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo mentre l’autista, incastrato, è stato liberato dai vigili del fuoco giunti da Bardolino e Verona con 3 mezzi, tra cui un autogrù e 7 operatori.

Dopo aver estratto e affidato alle cure dei sanitari l’autista i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del veicolo per la sua messa in sicurezza.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 01.30 sul posto carabinieri di Caprino Veronese per i rilievi del caso.