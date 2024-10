Cagliari: i Vigili del Fuoco domano un incendio su tre autovetture

Spread the love

I Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti dopo le 4:00 della notte in via Procida a Cagliari, per un incendio che ha coinvolto tre autovetture in sosta.

Dalla prima segnalazione giunta alla Sala operativa del Comando attraverso il Numero Unico Emergenze 112 è stata inviata sul posto la squadra di pronto intervento del distaccamento cittadino portuale di Cagliari dove gli operatori sono giunti sul posto con due automezzi e hanno spento l’incendio che ha coinvolto interamente le autovetture, evitando la propagazione delle fiamme ad altri veicoli adiacenti alle strutture vicine.

