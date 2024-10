pulizia di un silos, quando l’operaio finisce in un tombino con il meccanismo in movimento.

Spread the love

n operaio è rimasto gravemente ferito ad un piede mentre era al lavoro nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre. L’infortunio si è verificato nella sede di Cavarzere della Consorzi Agrari D’Italia Spa, lungo la strada provinciale Gorzone. Dalle prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni di pulizia di un silos, quando l’uomo sarebbe finito dentro un tombino con il meccanismo in movimento

L’allarme è stato lanciato verso le 16.30. Subito sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di Cavarzere che, assieme al personale sanitario del 118, hanno prestato soccorso al ferito. Preso in cura dagli operatori, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Nel frattempo si è attivato il protocollo previsto per gli infortuni di questo tipo, con l’intervento dei carabinieri e degli specialisti dello Spisal (il servizio sanitario per la sicurezza degli ambienti di lavoro), che hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.”

https://www.veneziatoday.it/cronaca/ferito-lavoro-cavarzere.html